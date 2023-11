Elegia por Costa

Esta é uma elegia por António Costa. Não podia ser mais terrível a sua queda. Para um político com os méritos e o vigor cívico de Costa, só pode ser uma tremenda amargura ter de se demitir no meio de uma tempestade extrema, com um amigo e um chefe de gabinete presos e a insídia da suspeita sobre ele próprio. António Costa tem um amor desbragado pela acção política. E, acrescento, por Portugal. Sai do Governo, tombado na escadaria do poder, sem fazer as reformas que uma maioria lhe permitia e Portugal pedia. É uma tragédia shakespeariana, vê-lo de joelhos face a um Marcelo que em parte vencera: é uma via crucis, uma morte política que o talento de Costa não merecia. Este episódio é uma facada na democracia portuguesa: Costa é o involuntário protagonista. A sua carreira política merecia melhor sorte.

