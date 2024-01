Uma hipótese é haver mundos paralelos. É possível que o retrato de Portugal, que foi descrito com exuberância no Congresso do PS, exista mesmo. E é possível que o caos das urgências, as chatices com as forças mais ou menos armadas, os homéricos atrasos na justiça, as reivindicações, analfabetas não é, dos professores, sejam tudo quimeras de um Portugal de um mundo paralelo, ou mesmo de um Portugal engolido por um buraco negro.









