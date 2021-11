Esquerda da esquerda

Ninguém duvida de que António Costa é homem de esquerda? Nem o romeiro do ‘Frei Luís de Sousa’. A ironia é que o pior inimigo de Costa é a sua esquerda.A esquerda à sua esquerda fora do PS: o PCP e o BE, com exigências de desvairado apetite redistributivo, estragam a Costa os favores europeus.Também a esquerda à sua esquerda no PS, com Pedro Nuno Santos a polarizar o discurso político: Pedro é o cativo que tem Costa cativo, matando-lhe o acesso a mais eleitorado centrista, como as bárbaras endechas da esquerda radical americana geraram a humilhante derrota de Biden na Virgínia.