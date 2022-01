Lembro-me do "rumble in the jungle" em Kinshasa, mítico combate de boxe entre Muhammad Ali e Georges Foreman que Norman Mailer imortalizou.Hoje à noite temos o nosso "estampido na selva": Costa versus Rio. Será um magnífico espectáculo se cada um deles disser o que vai fazer para nos tirar do pântano em que PS e PSD nos têm afundados há 20 anos.