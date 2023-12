A nossa democracia corre o risco de perder o sentido da elegância e da cortesia. Bem sei: quem é que ainda está, nestes tempos ferozes, para minudências chatas, próprias de uns velhadas. E, no entanto, nesses valores de beleza e tradição republicana há um património que, se o perdermos, deitamos fora com a água do banho o essencial do jogo democrático.









Ver comentários