Trump pôs em cacos o Partido Republicano, uma das grandes instituições da democracia americana. Mais dependentes dele do que um janado dos anos 80 da sua heroína, os republicanos são incapazes de se auto examinar, presos ao sebastianismo trumpiano. Eis o que poderia ser uma lição para PS. O PS espatifou duas maiorias, uma com Sócrates, que acabou preso, a outra com Costa e uma chuva vulcânica de demissões e suspeitas de corrupção.









