Fantasmas coloniais

Esta é a minha centésima bica curta no. Para desbundar memórias afectivas, bebo café de Angola, dose certa de robusta misturado ao suave arábica.Bebo e leio o que disse ao ‘The Economist’ um ex-ministro das Finanças do Zimbabué, malhando no regime: "Hoje lavo-me num balde como se isto fosse a Rodésia do Sul de 1923." As vozes livres de África não se calam.Na televisão de Lu anda, o poeta e romancista angolano José Luís Mendonça foi claro: "O colonialismo hoje tem de ser repensado. Será que o colonialismo foi assim tão mau?"A África será tanto mais livre quanto acerte contas, sem preconceitos, com os fantasmas do passado.