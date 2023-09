Parece que sim: a história repete-se. Entoemos o velho cliché comunista: “Os patrões são opressores, os operários vítimas, a abjecta culpa é do capitalismo!” Ámen! Poupo-vos ao desmentido que a História e 100 milhões de mortos deram, tragicamente, a este cliché. Mas a fórmula, maniqueísta e fácil, teima em voltar: “Os homens são os opressores, as mulheres vítimas, a abjecta culpa é do patriarcado!









