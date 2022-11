Depois de António Costa lhe ter passado geringoncialmente a mão pelo pêlo, metendo-a a seguir no seu bolso sufocante, qual é o futuro da nossa esquerda radical? Poderão os militantes mais inconsistentes do PCP acabar encostados às cordas do Chega?



E para que derivas populistas, à la Mélenchon, estarão dispostos os jovens militantes do Bloco, à medida que os anos pesam?









Ver comentários