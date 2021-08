É estranho. As mãos de Charlie Watts estão quietas. Não parecem já as mãos de um baterista. A sua imobilidade desmente a ilusão de eternidade que a minha geração sonhou para os Rolling Stones.A tremenda ânsia que transpirava do ‘I Can’t Get No Satisfaction’ está a ser posta, pela ordem natural da vida e da morte, em brando sossego.