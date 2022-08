Matou um monstro. Gorbatchov era o presidente de um império com uma fachada arrogante e a faiscar poder. A fachada escondia um lamaçal de incompetência, atraso, baixa qualidade de vida e brutal repressão. Gorbatchov quis, com duas palavras, reforma e transparência, perestroika e glasnost, fazer a metamorfose do monstro.









