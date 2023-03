Morreu Jiang Yanyong. É uma figura a cuja nobreza os chineses devem profunda vénia. Era cirurgião do maior hospital militar chinês quando surgiu o surto de Sars, pneumonia atípica, em 2003. Estava em curso o Congresso anual do Partido e a TV chinesa disse que só havia 12 casos no país. O dr. Yanyong desmentiu a versão oficial: num único hospital registou 60 casos.









