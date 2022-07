Costa acaba de bater o record Guiness para o governo que mais desbaratou o capital de esperança de uma maioria absoluta em cem dias. Pôs o país a fazer equilíbrio no arame com um SNS em pantanas, a educação entupida e a segurança comprometida com falta de agentes, das esquadras aos aeroportos.



Ao burlesco do episódio de Pedro Nuno Santos junta-se agora a percepção do improviso e do arbitrário na distribuição do PRR.









