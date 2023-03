Em que túmulo dorme o XXIII governo de Portugal? E minto, este governo nunca dorme: é mais tonitruante do que uma noite de arromba no Bairro Alto em anos de cavaquismo. Não bastava ter-lhe estalado nas mãos a crise da habitação, também o SNS lhe aparece de cara esquálida, as estremecidas grávidas pensando que talvez fosse melhor terem continuado virgens, à mingua de urgências de maternidade.









Ver comentários