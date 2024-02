No debate com Montenegro, Ventura acusou PS e PSD de andarem há 50 anos a viverem dos tachos do poder, indiferentes às dores dos pobres, pensionistas, polícias e o mais que comece por “p”. Ventura oferece-se, assim, como herdeiro da putativa virtude anterior a esses 50 anos. Só que o irrecomendável Salazar, a outra senhora de “há 50 anos”, odiaria tudo o que Ventura representa, a sua demagogia e catastrofismo.









