Herói imperfeito

Otelo ganhou e perdeu. Vencedor e vencido. Sou editor do livro de José Jorge Letria, “Vencidos da História”. Otelo consta como um dos vencidos e ligou-me a contestar a qualificação. Letria e eu convidámo-lo a falar na apresentação do livro. O seu estado de saúde não o permitiu. E o que eu quero dizer é que o Otelo vencedor, arquitecto do 25 de Abril, merece uma estátua. E como, ao contrário dos radicais de extrema-esquerda, sou contra a demolição de estátuas, não a deitaria abaixo, embora abomine as escolhas e acções do Otelo das FP-25.