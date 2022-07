Rejeitar a História é um desastre. África tem de se reencontrar com o passado colonial. Não como conflito, mas sim como herança, de que deve apropriar-se e servir-se. Um livro, do historiador nigeriano, Olufémi Táiwó, recusa a vitimização: os africanos não devem negar os valores coloniais, ou as ideias de democracia e de igualdade, só por virem de ex-colonos.









