O que me chamou a atenção foi a palavra perdão. Afinal Vladimir Putin é capaz de perdoar. Das prisões da Rússia estão a sair, amnistiados, alguns criminosos. Estarão reabilitados e em paz com a sociedade? Tocante também é saber que, na China, as famílias procuram crisântemos para fazer o luto dos seus mortos que a implacável covid ceifou.









A realidade, no entanto, é cruel e desmente todas as ilusões. Desiludidos e chocados é como ficamos ao saber que os amnistiados de Putin só o são por aceitarem – carne para canhão – fazer parte dos mercenários do grupo paramilitar Wagner. Saem da prisão a caminho da morte. E choca-nos que a extraordinária subida de consumo e do preço dos crisântemos seja a única forma de, na China de Xi Jinping, se saber ou calcularmos o número escondido de mortos da covid.