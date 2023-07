Fernando Medina deu um passo certo para a corrida à sucessão a Costa. Escreveu a verdade sobre as finanças públicas. Declarou, preto no branco, e sem a manhosice das cativações, que não há luxos, nem folgas orçamentais: há uma dívida pública colossal, que deve ser reduzida se Portugal quiser ser um país soberano, única forma de não aldrabarmos as gerações futuras, os nossos netos.









Ver comentários