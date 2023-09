Saudemos as coisas boas. O evento Book2.0, organizado pela APEL e Pedro Sobral, debateu a situação do livro em Portugal. Começou com uma sondagem: quem compra mais livros tem entre 15 e 24 anos. Terminou com uma conclusão: os livros são um bem essencial. Haja esperança.



Sonho com o dia em que declaremos o livro como desígnio nacional.