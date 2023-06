Marilyn Monroe faz hoje 97 anos. Continua tão viva ou mais do que no dia da sua morte em 1962. Não digo que tenham ainda a mesma exuberância as nádegas e seios alvíssimos, o esplendor dessas pernas que o vento do metro de Nova Iorque revelou e lambeu em “O Pecado Mora ao Lado”. Mas se o corpo tão perseguido por todos os homens pereceu, a sua insatisfação, o desassossego que a fazia estremecer continuam a angustiar cada um de nós que pensa nela.









