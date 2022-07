Os presidentes de Angola estarão assombrados? Tal como aconteceu a Agostinho Neto, o espectro da conspiração abate-se sobre Eduardo dos Santos, que agoniza no estrangeiro, como Neto, longe da sua pátria.



O romancista angolano José Luís Mendonça, autor de "As Memórias do Elefante", disse mais: que morreram no exílio todos os presidentes do MPLA.









