A velha ordem do mundo colapsou. Depois do mundo bicéfalo da Guerra Fria, depois do mundo com os Estados Unidos a fazer de polícia, a ordem do mundo estilhaçou-se: a hegemonia do Ocidente levou um sopapo e desenha-se na terra uma multipolaridade que mete China, Índia, Rússia, Irão. O que fará Portugal?









