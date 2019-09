Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Ninguém foi mais paz de alma do que o cantor negro Louis Armstrong. Cem quilos de amável gordura e voz arranhada a ouro. Mas há 62 anos Louis assanhou-se.Nove miúdos negros estavam à porta de uma escola proibidos de entrar: só para brancos, diziam. Louis disse ao presidente Eisenhower: o senhor tem duas caras e não os tem no sítio se não cumprir a lei. Encostado à parede, Eisenhower mandou as tropas e os miú... < br />