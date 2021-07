O assalto a Taiwan

É tentador. Mas, cuidado! A China anda, voo de abutre em voo de abutre, a cirandar Taiwan. Vão invadir? Parecia remoto, parece agora mais próximo. O que quer a China? Os microchips de ponta que Taiwan produz? São a tecnologia de ponta para se mandar no mundo. Mas, mesmo que agarre Taiwan pelos colarinhos, faltará à China a tecnologia dos EUA e Europa.Sem essa tecnologia as fábricas de microchips de Taiwan param. A China fica com uma mão-cheia de nada. Verdade, os EUA e a Europa pagarão alta factura também: refazer as fábricas custa um horror de tempo e um milhão de bazucas de massa. Tocar em Taiwan é pedir de boca pelo desastre.