Disse-se tudo sobre o caso do atropelamento mortal pelo carro do ministro Cabrita. Acrescento: estamos face ao insustentável peso da inumanidade.Houve, no caso, uma falta de comparência, a da compaixão. Faltou humanidade, logo a seguir à tragédia. O que se espera é que o ministro saia do carro e pessoalmente ajude ou chore a vítima e cuide da família.