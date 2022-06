António Costa veio de megafone e pediu um aumento de 20% dos salários médios. Costa é generoso com a carteira alheia, a das empresas. Para os funcionários públicos reservou apenas 0,9%. 20% é música para os ouvidos de quem trabalha, mas Costa desafina: não diz como tirará as empresas do purgatório de carga fiscal que nem Obélix aguentaria;









