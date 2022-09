A jovem Mahsa Amini nada ganhará já com isso, mas a sua morte, pelos guardas islâmicos iranianos, pode não ter sido em vão. Veio, turista, a Teerão. Não tinha o cabelo coberto na totalidade pelo hijabe e a Polícia Moral prendeu-a. Pior, matou-a: morte cerebral por lesão no crânio. As mulheres iranianas revoltaram-se: queimaram nas ruas os véus.









Ver comentários