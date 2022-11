O PCP é, à sua maneira, a nossa Casa Real Britânica, com o mesmo apego conservador à tradição. Do que agora faz prova a escolha e unção do camarada Raimundo, no recolhimento austero e grave do Comité Central.



Raimundo, o eleito, exibe o ceptro operário, na cabeça a arcaica coroa da ditadura de um proletariado há muito extinto.









