Há tipos a quem o chapéu assenta como as asas a um anjo. A inveja que tenho do chapéu de Dean Martin, actor e cantor. Nunca tira o chapéu em “Deus Sabe Quanto Amei”, belo filme em que ele é um jogador de cartas. Mas é sobretudo ele mesmo: masculino, aroma latino das raízes italianas, a preguiça descontraída de quem já dormiu com muitas mulheres, a humana metafísica de quem não pensa em nada e se está nas tintas para tudo.









