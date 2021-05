Às vezes o diabo está nos detalhes. E havia um detalhe, um pormenor, se fugirmos ao francesismo, que tinha escapado no anúncio público do Plano de Recuperação e Resiliência, que um António Costa Pepe Rápido entregara já em Bruxelas.



O bom povo português tinha conhecimento do Plano, mas ao Governo escapou revelar a esse bom povo um detalhe. E o pormenor tinha 1738 páginas.