Afinal, há mesmo privilégios. O estudo é americano. Desenvolvido pela investigadora Melissa S. Kearney. O privilégio está no título do seu livro que a Universidade de Chicago vai publicar: “Dois Pais é um Privilégio”. O que Melissa explica é que a existência de pai e mãe na mesma casa tem benefícios extraordinários para as crianças.









