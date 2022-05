José Rodrigues dos Santos, o autor com mais leitores em Portugal, muda de editora e sai da Gradiva. Louvo aqui o trabalho do editor, o meu amigo Guilherme Valente: a ele se deve muito do estrondoso êxito dos livros de JRS. À inteligência do Guilherme e à Gradiva os leitores devem ainda o nosso melhor catálogo de livros sobre ciência.









