O estigma da direita

A palavra ‘direita’ ainda é, em política, um estigma. Todavia, se além do PS, achamos que a esquerda inclui o BE e o PCP, nada no mais razoável senso comum confere superioridade moral ou prática à esquerda.O horror que foi a PIDE e a repressão, em muito pior foi também uma prática das PIDES dos regimes comunistas, ditos de esquerda.