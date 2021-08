Fernando Pessoa brincava. Fingia de íbis, uma pata no chão, outra pata no ar, para fazer rir os sobrinhos. Diz Pedro Nuno Santos que António Costa gosta de brincar também.Será poeta e pessoano? Deve ser, pela forma como tão completamente finge os dois Portugais que deveras sente.O Portugal do Congresso PS, visão beatífica a derramar baptismais dinheiros europeus sobre o Estado fiel.