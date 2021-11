Imaginem que a extrema-esquerda, BE e PCP, chegava ao poder e aplicava o seu programa. Cumpriria as promessas de grossa e abundante redistribuição? Com que dinheiro? Donde lhe viriam as receitas? Iria de assalto em assalto à classe média e empresas, incluindo as micro e pequenas, até atingir uma igualdade assente no mais baixo denominador comum, a miséria?