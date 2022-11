Fugiu da Rússia o massagista de Putin. Era mais do que um massagista. Foram companheiros de judo e as mãos mágicas de Konstantin Goloshchapov aliviaram as dores lombares de Putin. Essa proximidade, permitiu a Konstantin criar um império: um banco, imobiliário, comércio de metais fizeram dele um dos 50 mais ricos de São Petersburgo.









Ver comentários