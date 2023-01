Nada como um belo jornal capitalista para nos dar boas notícias. O "Financial Times" anuncia resultados positivos dos mercados bolsistas, e uma baixa do preço do gás natural e petróleo na Europa, com reflexos, mesmo se tímidos, num recuo da inflação. Ou seja, 2023 chegou com uma cara menos trombuda do que se estimava.









