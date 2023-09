É um velho tema meu que está cada vez mais novo: o da energia nuclear. Agora foi a Microsoft que acertou com a pedrada no charco. Vai contratar um administrador para gerir os micro reactores nucleares que lhe garantam energia estável. Sim, a Microsoft utilizava as renováveis, mas a sua intermitência é fatal como o destino: não havia energia permanente para permitir a expansão desejada dos “data centers”, da “cloud” e da IA.









