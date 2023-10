A selvajaria terrorista do 7 de Outubro, que o Hamas executou em Israel, não tem perdão. Minimizar aquela barbárie com contextualizações históricas é um exercício insultuoso para as vítimas. Em todas as guerras há vítimas civis colaterais. Mas o Hamas elegeu os civis como alvo. Foi lá para matar jovens, mulheres e bebés.









