O circo não pára: o ar do tempo está pestilento. Na política, Pedro Nuno Santos andou meses a animar a arena. O PS e a CEO Christine levaram, há dias, a arena para a Assembleia. E vai chegar Lula, de vodka Putilichnaya na bagagem, para embriagar Abril. Como se não bastasse, na douta academia, o professor Boaventura montou a esteira no CES para aprofundar a epistemologia do Sul.









