A cantiga pode ser uma arma, o PRR também. Mas fazer dele uma arma eleitoral roça o obsceno. O PRR, bazuca com que a Europa nos ajuda a arejar a casa, é o resultado de uma desgraça, a pandemia, e de um sacrifício, o dos cidadãos portugueses.Tanto nos seria dado com o PS no Governo, como com o PSD – foi dado a outros países europeus, à esquerda e à direita.