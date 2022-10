O ntem, disse que o fascista está aí. Chama-se Putin. E tem cúmplices: na extrema-direita europeia e na velha extrema-esquerda comunista. Comungam todos do ódio ao nosso modo de vida, à sociedade de cooperação que o mercado criou, desmentindo a inevitabilidade maniqueísta da luta de classes, ódio à tolerância e liberdade que permite, em nome do bem comum, a coexistência de todas as diferenças.









