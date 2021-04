Voltei a sentar-me na liberdade de uma esplanada. Em vez da bica, pedi um fino – geladinho, a estalar. A olhar para o futuro, só vi a cara da austeridade. Vi uma dívida paquiderme, a bater nos 133% do PIB.



Campeões: a nossa dívida é uma das 10 maiores do mundo. Os juros do BCE estão a dar o seio gentil a este monstruoso bebé. Mas quando sairmos do berço – e temos de sair – quem dará de mamar à criatura? ...