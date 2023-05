Há, em curso, uma burocratização do sexo. Vai falhar. Pensei nisso ao ler uma passagem do livro do meu amigo João Céu e Silva, ‘Longa Viagem com Filomena Mónica’. Conta a biografada que, convidada a casa de amigos, encontrou uma orgia: envolvia pessoas de que muito gosto e muito admirei. Já morreram.









Ver comentários