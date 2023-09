Não são muitos os dados sobre a relação dos portugueses com o trabalho. Mas no estudo ‘European Work Voices 2022’, 40% dos portugueses atestam não se sentir realizados com o trabalho e só 50% vêem um propósito no seu labor. Em França, o Instituto de Estudos e Opiniões verificou que o lugar do trabalho na vida dos franceses deu uma grandessíssima bassula: era “muito importante” para 61% em 1990, é-o só para 21% agora: grande tombo.









