Mao Tsé Tung, Estaline e Hitler são os maiores criminosos da História do século XX. Dois comunistas e um nazi são os responsáveis, com consciência e premeditação, pelas maiores matanças de inocentes do século passado. O que tem isso que ver com a guerra da Ucrânia? Putin e Xi Jinping, agora reunidos e a encherem a boca de paz, e paz, e paz, juntam muitos dos ingredientes que fizeram o caldo daqueles três fantasmas.









