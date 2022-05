Nem o mais desconchavado optimista inveja a missão a que Luís Montenegro se sujeitou no PSD. Vai enfrentar uma maioria absoluta do PS que se passeia triunfal pelo regalo do PRR e pela fartura que há de ser o turismo.



A Montenegro resta ser o velho do Restelo que avisa o povo contra um Estado insaciável que come 43 mil milhões de euros ao ano.









Ver comentários