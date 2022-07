É tenebroso o espectáculo de uma família e de um governo divididos a disputar o cadáver de Eduardo dos Santos. As melhores noites desse Dadaísmo que inventou o "Ubu Roi" não teriam inventado uma peça mais chocante e brutal: o do velório sem cadáver. Do legado de Zedú se dirá que conquistou a paz em Angola, como se diz de Salazar, que salvou Portugal da Guerra Mundial.









