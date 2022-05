A pomba branca de Picasso deve andar taralhouca. Espetaram com ela num telão à porta do hotel Victória. Agitam-na os arautos da paz, PCP, cronistas e experts, não poupando no arraso ao belicismo da NATO.



O que pedem, para que haja paz? Que a NATO se coíba, que não se municie a Ucrânia, nem um gesto que humilhe Putin.









